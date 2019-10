Socialdemokraten Felex Petersen lægger op til, at at man melder klart ud, at der ikke bliver èt samlet værested i Odsherred. I hvert fald hvis ikke pengene snart kan findes. Foto: John Olsen - www.photodan.dk

Politisk drøm om èt værested smuldrer

Odsherred - 31. oktober 2019 kl. 15:34 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det socialdemokratiske byrådsmedlem i Odsherred Kommune, Felex Petersen, er ved at have fået nok. I flere år har det været en politisk beslutning, at kommunens tre psykiatriske væresteder skulle nedlægges og samles til èt værested på Højbygård i Højby.

Sådan står der i flertalspartiernes konstitueringsaftale, men de seks mio. kr. det vil koste har de aldrig prioriteret, og i det kommende 2020 budget er de heller ikke afsat.

Derfor vil Felex Petersen have en afklaring.

»Vi kan ikke blive ved med at holde de ansatte eller brugerne af værestederne hen. Hvis ikke der er penge til det, så skal vi sige det, og så skal der findes en ny løsning, og startes en dialog med brugerne. Alternativt, hvis det ser realistisk ud at finde pengene til værestedet, så tror jeg på, at vi kan finde de 600.000 kr. en projektbeskrivelse er sat til at koste, i social- og forebyggelsesudvalgets budget. Jeg mener fortsat, at det er en god tanke, at samle værestederne på Højbygård, men hvis ikke vi har pengene, så er det mest ordentligt at »trække en streg i sandet,« siger han til Nordvestnyt.

Formanden for social- og forebyggelsesudvalget, Arne Mikkelsen (SF), vil være loyal over for konstitueringsaftalen, men de 600.000 kr. kan han ikke se fundet.

»Jeg tror ikke planerne kan realiseres i en overskuelig fremtid, så jeg kan da have megen sympati for det Felex siger, men ligefrem at finde 600.000 kr. til en projektbeskrivelse, det kan jeg ikke se. Vi er så hårdt presset på alle andre områder, så det tror jeg ikke på,« siger han til Nordvestnyt.

Borgmester Thomas Adelskov (S) erkender, at det endnu ikke er aftalt, hvordan eller hvornår pengene til at samle værestederne skal findes, men han har et budskab til sin partikollega.

»I konstitueringsaftalen står at vi arbejder for en samling af værestederne. Jeg går ud fra, at også Felex stadig bakker op herom,« siger han til Nordvestnyt.