Politireform giver flere betjente til Odsherred: Politireform udløser jubel

Borgerne i Odsherred Kommune kan fremover forvente, at se meget mere synligt politi i kommunen, og det glæder borgmesteren.

Odsherred - 16. december 2020 kl. 08:31 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Politiet bliver i fremtiden langt mere synligt i Odsherred Kommune end i dag. Det står klart efter at et stort flertal i folketinget har lagt sidste hånd på en ny politireform, der sikrer en nærpolitistation til Odsherred, og borgmester Thomas Adelskov (S), kalder det en gigantisk julegave, dagen efter at byrådet har besluttet at opnormere det kriminalpræventive arbejde.

»Det er en fantastisk julegave til os i Odsherred, og jeg kan næsten ikke få armene ned. Nu håber jeg, at kommunen bliver inddraget i drøftelserne af, hvor nærpolitistationen skal ligge, men jeg synes Asnæs kunne være et spændende sted, og måske kunne man finde egnede lokaler i Asnæs Centret. Det ville være rigtg godt for synligheden, men også give en bredere dækning i forhold til de udfordringer vi har omkring centret i øjeblikket,« siger han.

Ifølge Thomas Adelskov vil nærpolitistationen betyde fem ekstra politiårsværk i Odsherred, ved siden af politiets ekspeditionskontor i Nykøbing.

Hen over sommeren har der været stor kritik af, at politiet ikke var synligt nok i Odsherred, og i de seneste målinger om borgernes tillid til politiet, lå Odsherred klart i bunden, men det håber borgmesteren vil ændre sig.

»Det vil give langt mere synlighed, og det har været noget af det, der har været efterlyst i Odsherred. Vi kan også se af statistikkerne, at politiets udrykningstider er længere i Odsherred end andre steder, og selvom det har bedret sig, så er de stadig meget lange. Det håber jeg også en nærstation kan ændre positivt på, og jeg vil sige, at det klæder regeringen, at de nu har leveret det valgløfte, der handlede om mere nærpoliti,« siger han.