Arne Mikkelsen er SF-formand for social- og forebyggelsesudvalget i Odsherred Kommune, og han vil have klarhed over budgettet.

Politikerne vil »klædes« ordentligt på

Odsherred - 21. oktober 2019 kl. 16:35 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med et budget på over 700 mio. kr. er social- og forebyggelsesudvalgets politikere ansvarlige for kommunens største budget, men det giver store udfordringer. Underskud har gennem årene fulgt underskud, men det skal være slut, lyder det fra udvalgets medlemmer, der har bedt administrationen om at arrangere et budgetseminar, hvor politikerne èn gang for alle kan blive »klædt« ordentlig på til at tage ansvaret for områdets økonomi.

Efter flere voldsomme opbremsninger på området vidner den seneste budgetindmelding om, at der er ved at være styr på budgetterne. Dog med stadig undtagelse af center for social og psykiatri, der ikke kan holde budgettet fordi de har fået nye sager, primært på herberg og krisecentre, der løber op i tre mio. kr., og så ligger der en potentiel »bombe« af ukendt størrelse, fordi der mangler budget til de otte ældreboliger, der ikke er lejet ud ved det gamle Fårevejle Plejecenter, og formanden for social- og forebyggelsesudvalget, Arne Mikkelsen (SF), tvivler på, at det er de eneste problemer.

»Nu har vi bedt administrationen om at indkalde til et budgetseminar, så vi kan se på, hvad der skal til for at vi kan køre mindst et år uden at skulle spare. lige nu ser det pænt ud, men jeg tvivler på at det holder, så det vil vi vide,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.