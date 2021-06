Pårørendeforeningen Lisvgnisten har skabt mange aktiviteter for demensramte i Odsherred Kommune, og de er rystede over den kommunale forvaltnings planer om at flytte den kommunale demensindsats. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Politikerne skal drøfte demensindsats, men de pårørende kommer først til møde langt senere

Odsherred - 03. juni 2021 kl. 18:05 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Pårørendeforeningen Livsgnisten har gjort en enorm indsats for at skabe aktiviteter og faciliteter for demensramte og deres pårørende i Odsherred Kommune, og de har skaffet over en halv million kroner til projektet Naturens Pusterum, der er en række musiske-, sanse- og stimuleringsaktiviteter i et naturskønt område omkring plejecenter Baeshøjgård, i Vig, hvor også en stor del af den kommunale demensindsats er placeret.

Problemet er blot, at den kommunale forvaltning helst ser, at kommunens demensaktiviteter, der pt. er samlet på Baershøjgård i Vig, skal flyttes til Højby.

En beslutning, der har skabt stor frustration hos Livsgnisten og hos adskillige politikere, og Peter Løn, der er en af initiativtagerne til Livsgnisten, håber at flytteplanerne bliver droppet.

»Det er et drama med den flytning, som vi håber ikke bliver til noget. Tværtimod er det vores ønske, at Baeshøjgård, i etaper, kan blive et velfungerende demenshus, men det skal der jo være en politisk debat omkring. Vi er indtil videre ikke blevet indbudt til dialog i forvaltningen, men det kommer, for politikerne har pålagt administrationen at kontakte os,« siger han.

Centerchef i Odsherred Kommune, Rikke Kragh Iversen, fortæller, at Livsgnisten er indbudt til møde den 22.juni, men også, at politikerne skal drøfte sagen på et møde allerede den 9.juni.

Det huer ikke ligefrem formanden for social- og forebyggelsesudvalget, Arne Mikkelsen (SF), at de to møder ligger så skævt af hinanden, at politikerne ikke kan få Livsgnistens input før de skal drøfte sagen.

»Jeg har stillet spørgsmålet om, hvorfor møderne ligger som de gør. Den debat vi politisk skal have den 9.juni skal munde ud i en beslutning, hvorledes der skal handles. Administrationen stiller to forslag, og har under det første punkt fire underpunkter. Det er så meningen, at vi skal finde ud af hvilken vej der skal gåes. Herefter vil administrationen skrive et forslag, som kan blive behandlet på vores møde i august. Det er i hvert fald den aftale, der er. Og for at få det endelige forslag, der skal bygge på hvad udvalget beslutter skal administrationen i dialog med interessenter, herunder især Livsgnisten, således som byrådsbeslutningen lyder. Jeg er ikke tilfreds med indstillingen som den ser ud nu, men jeg vil søge en formulering som giver flere forskellige muligheder,« siger han.