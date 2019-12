Politikerne indkalder gode råd

»Ifølge administrationen er de brug for 8,6 mio. ekstra kroner, og da det ikke kan ske via en tillægsbevilling, så skal det ske gennem besparelser. Vi valgte på udvalgsmødet at gå områderne igennem, og jeg må sige, at der for mit vedkommende er forslag der er helt uspiselige, som for eksempel at skære på demensområdet eller at genoptage et forslag om at skære rengøring ned til hver 3.uge. Nu har vi besluttet at sende papirerne til ældre- og handicapråd og så afventer vi deres høringssvar, før vi træffer en beslutning,« siger han til Nordvestnyt.