Politikerne har èn opgave: Find nogle penge

Odsherred - 03. april 2019 kl. 14:56 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

850.000 kroner skal der hentes frem af gemmerne, hvis det står til den kommunale administration. Pengene er der akut behov for i havnene i Rørvig og Odden, og i næste uge skal politikerne i miljø- og klimaudvalget tage stilling til om de, trods byrådets vedtagelse af totalt anlægsstop, vil låne eller finde pengene i kommunens pengekasse.

Ifølge embedsmændene er den vigtigste opgave at finde 200.000 kroner til uddybning af Odden havn. Alternativet er en havn, der ikke kan sejles ind til. Havnen på Odden er særligt følsom over for perioder med storm, og det betyder at havneindløbet er sandet til. Samtidig med ønsket om bevillingen gør administrationen opmærksom på, at en ny storm vil kunne udløse et nyt akut behov for uddybning af havneindløbene.

Selvom Hundested Rørvig færgefartens ledelse ikke mener, at der er et aktuelt behov for at uddybe indsejlingen til havnen i Rørvig, så er det Odsherreds afgående havnefogeds mening, og samtidig er der et latent behov for at få renoveret ramperne til færgelejet, hvor der er store huller og det kan give vanskeligheder ved at få biler ombord på færgen.

Samtidig gør administrationen også politikerne opmærksomme på, at afmærkningsbøjerne i Rørvig skal renoveres og sikres, noget der vil koste 50.000 kr.

Politikerne har næsten ikke anden mulighed end at nikke ja, for konsekvenserne kan blive, at Odsherred havne mister indtægter fra brugerne, der potentielt fravælger havnene og misligholdelse af havnekontrakten med Hundested Rørvig færgefart kan udløse erstatningskrav.