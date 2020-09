Vig Motionsklub har fået for meget udbetalt lokaletilskud, og er endt i en bitter konflikt med Odsherred Kommune. Foto: MIk Foto: Mik

Politikere vil slå en streg over tilbagebetaling

Odsherred - 10. september 2020 kl. 13:16 Af Martin Hoffmann Kønig For meget udbetalt lokaletilskud til Vig Motion på 284.878 kr. er blevet til en bitter strid mellem Odsherred Kommune og F

Sagen er endt mellem politik og jura, og i kultur- og folkeoplysningsudvalget er der et politisk flertal for at finde en løsning, så foreningen ikke skal betale pengene tilbage.

Ifølge Julie Jacobsen (DF) har det været trægt at få materiale fra forvaltningen, og hun slår fast, at der er tale om en særdeles værdifuld forening.

»Jeg er lidt skuffet over forvaltningen i denne sag, for jeg havde intet hørt om den, før FK Odsherred henvendte sig. I min optik er det kommunens opgave at støtte foreningerne, ikke køre dem ned. I to år har kommunen udbetalt pengene ved en fejl, så nu må vi lægge os fladt ned og sige, det var vores fejl, og så må vi finde en løsning,« siger hun.

Udvalgets formand, Gitte Hededam (S), kalder det for en rigtig øv-sag.

»Vig Motion har en eksklusivaftale om at bruge kommunale lokaler, og så kan man ikke også få lokaletilskud. Der har været arbejdet benhårdt på at finde en mindelig løsning, og ingen vil slagte FK Odsherred, men vi har også et ansvar over for de andre foreninger, for pengene til lokaletilskud tages også fra foreningernes aktivitetsmidler,« siger hun.

OdsherredsListens Leif Egholm er ærgerlig over, at sagen er endt i en hårdknude.

»Vi bad forvaltningen om at finde en løsning, men det klarede de ikke, og det er som om de har knortekæppen klar over i hjørnet, men jeg håber, at vi kan finde en løsning, hvor vi slår en streg over fortiden, og så får orden på det til fremtiden. Jeg har en vis form for kritik af forvaltningen, for det virker som en lidt forpjusket sagsbehandling, og nu må vi prøve at redde stumperne efter det,« siger han.

Niels Nicolaisen (V) er med til at sikre et flertal i udvalget for at slå en streg over regningen.

»Vi er blevet kort orienteret om, at der var en konflikt, men det er først blevet ordentligt belyst nu. Jeg har et forslag om at vi ikke kræver betalingen tilbage, men det siger forvaltningen ikke er lovligt. Vig Motion er en forening, der laver mange ting for kommunen som de ikke får betaling for, såsom salg af billetter til svømmehallen og rengøring. Det er en svær sag, for der er 100 pct. divergerende opfattelser af hvad der er aftalt mellem FK Odsherred og forvaltningen. Med mindre forvaltningen siger, at vi handler ulovligt, så vil jeg anbefale, at vi ikke kræver pengene tilbage,« siger han.