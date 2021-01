Vig Skole SFO indfører nyt computer system til at overvåge SFO'ens børn. Kasper fra 3. klasse demonstrerer systemet Foto: Foto: Thomas Rye

Politikere vil ikke sænke sfo-taksterne

Odsherred - 14. januar 2021 kl. 06:20 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Taksterne for en sfo-plads bliver ikke sænket. Det besluttede børne- og udannelsesudvalget på mødet tirsdag aften.

- Vi besluttede ikke at gøre noget ved taksterne, Det op til partierne, om man vil gøre noget i forhold til de budgetforhandlingerne, siger udvalgsformand Søren With (S).

Sagen om en potentiel sænkning af taksterne, opstod i kølvandet på et møde med forældrebestyrelsen på Højby Skole, hvor politikerne blev spurgt, hvorfor Odsherred lå højere takstmæssigt end andre kommuner.

- Det kom lidt bag på os. Jeg vidste godt at vi ikke var billige, for enderne skal jo nå sammen, og derfor bad vi om at få en sag på udvalgets dagsorden, uddyber han.

Opgjort i procent, ligger Odsherred Kommunes sfo-takster for både sfo 1 (63 procent) og sfo 2 (45 procent) lidt under gennemsnittet for nabokommunerne, men gør man det op i kroner og ører, ligger Odsherreds takst for sfo 1 (1797 kroner) højere end nabokommunerne og lavere end gennemsnittet for sfo 2 (477 kroner). Det skyldes, at kommunerne medtager forskellige udgifter i takst-beregningerne.

- Vi kan se, at vi ligger meget pænt. Der er stor forskel på sfo 1 og sfo 2, når vi sammenligner med andre kommuner. Det har et tidligere udvalg besluttet, fordi man ønskede at flere benyttede sig af tilbuddet. Der var mange, der bare gik hjem efter skole, men der er stadig flere der bruger sfo 1 end sfo 2, uddyber han.

Administrationen har regnet ud, at et en eventuel nedsættelse af taksterne vil koste 700.000 kroner i ekstra udgifter.