Politikere vil forsøge at »drible« uden om juridisk ansvar

For en måned siden krævede politikerne i Odsherred Kommunes kulturudvalg, at forvaltningen skulle levere nødvendig viden for at politikerne kunne træffe beslutning i en speget sag, hvor Vig Motion har fået 284,878 kr. for meget udbetalt lokaletilskud.

Et flertal i udvalget vil eftergive foreningen pengene, men de måtte tirsdag aften opgive at bruge flertallet, for forvaltningen meldte løsningen ulovlig, dog uden at oplyse om de mulige konsekvenser kan blive, så nu er sagen skudt en måned.

»Hvis der er en risiko for, at beslutningen kan være ansvarspådragende, så vil jeg ikke stemme for det. Men vi kan ikke leve med en retssag mellem kommunen og foreningen. Nu går vi hjem i de politiske bagland, og undersøger om vi kan finde penge, som gør, at FK Odsherred ikke skal betale og at de andre foreninger, der er gået glip af aktivitets-penge, kan få et beløb. På udvalgets augustmøde havde vi bedt om at få et juridisk responsum, så vi kunne finde en mindelig løsning, men det har vi ikke fået. Hvis ikke vi finder en løsning, så vil det være ødelæggende for kommunens troværdighed,så nu håber jeg, at der er en politisk åbning, så vi kan finde en løsning, og hvis ikke vi får den melding, at vi bliver gjort økonomisk ansvarlige, så står jeg fast på mit standpunkt om, at foreningen ikke skal bøde for det her,« siger han.