Leif Egholm er en af de lokale politikere, der har beskæftiget sig med sagen om strandadgang på Thorsvej i Nykøbing.

Send til din ven. X Artiklen: Politikere uenige om lågesagen fra sommerhusområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere uenige om lågesagen fra sommerhusområde

Odsherred - 30. august 2020 kl. 16:30 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ifølge Jens Pagh, der er en af initiativtagerne til de seneste dages demonstrationer på Thorsvej, i Vester Lyng, hvor en opsat låge har sat sindene i kog, så har den kommunale administration sat sig over loven, og bevidst holdt politikerne fra at træffe en afgørelse om fri strandadgang.

Leif Egholm, fra OdsherredListen, har været på besøg i området, og han er ikke overbevist om, at der er noget at gøre for ham som politiker.

»Det er en kringlet sag, hvor både Vejdirektoratet og overtaksaktionskommissionen er inde over, så jeg kan ikke se, at der er noget politisk at gøre i den sag. Den er alt for juridisk, så det skal vi holde os fra, siger han.

Venstres Helge Fredslund (V) er ikke enig.

- Det er en sag, der har kørt meget længe, og det undrer mig, at vi som politikere i Danmarks største sommerhusområde ikke skulle have mulighed for at forholde os til strandadgange. emn det er det vi får at vide, og det undrer mig. Jeg er modstander af, hvis nogen griber til selvtægt, men administrationen siger, at de drejer sig om en sag om private fællesveje, og så bør der være strandadgang, men administrationen kan jo tage fejl, og mon ikke der kommer en retssag som afklarer det, siger han.

relaterede artikler

Video: Politiet tilkaldt til sommerhusdemo 30. august 2020 kl. 11:37

Demonstration mod port 30. august 2020 kl. 11:02

400 sommerhusejere demonstrerer for strandadgang 30. august 2020 kl. 06:00