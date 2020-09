Politikere tilbyder at være lydhøre over for Rema ønsker, men deres løfter er ikke noget værd, hvis man spørger hos Rema

Rema 1000s butik i Lumsås, er en stor succes, særligt om sommeren, og de kan godt udvide med flere p-pladser, siger borgmester, men det er helt forkert, lyder svaret fra Rema.

Odsherred - 08. september 2020 kl. 14:12 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 3.juni var direktør Jan Poulsen, fra Rema Butiksudvikling, til møde med Odsherred Kommunes borgmester Thomas Adelskov (S), udvalgsformand Paw Pedersen (DF) og kommunedirektør Torben Greve.

Emnet var en mulig løsning, så Rema 1000, trods et politisk flertal imod sig, alligevel kunne få lov at opføre 21 ekstra p-pladser ved hovedindgangen til deres velbesøgte butik på Oddenvej i Lumsås.

Det blev et møde uden håb for Rema, og direktøren er alt andet end imponeret, og han kalder politikernes argumenter for upassende, og mener, at de svigter en lokal erhvervsdrivende, og efter hans opfattelse, så fortæller politikerne ikke den virkelige grund til afslaget.

Sådan ser sagen dog ikke ud for borgmester Thomas Adelskov (S), der mener, at Rema sagtens kan udvide.

»Miljø- og klimaudvalget behandlede et ønske fra Rema 1000 om at udvide med en benzintank på arealet ud mod rute 21, som udvalget afviste. Jeg forklarede ved mit møde med Rema, at udvalget var bekymret for påvirkningen af udsigten mod byen, møllen med mere. Jeg forklarede ligeledes, at det var muligt for Rema at ligge benzintanken på den anden side af butikken, ind mod byen. Det var Rema ikke interesseret i, men det er fortsat en mulighed, hvis de ønsker det,« siger han.

Formanden for miljø- og klimaudvalget, Paw Pedersen (DF), har samme opfattelse, og han slår fast, at skulle Rema 1000 skifte mening, så vil han være lydhør.

Muligheden for at placere anlæg og p-pladser bag butikken i Lumsås, vinder absolut ingen gehør hos Jan Paulsen, der slår fast, at han selvfølgelig anerkender politikernes ret til at sige nej til et lokalplanforslag, men at han ikke forstår holdningen i Odsherred, som han opfatter som erhvervsuvenlig over for købmanden.

