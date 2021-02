Politikere til minister: Drop nationale tests i år

På det kommende møde i børne- og uddannelsesudvalget 8. marts vil Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkepart, Dansk Folkeparti og Odsherreds Listen derfor stille forslag om at Odsherreds kommune retter henvendelse til Undervisningsministeren om at Odsherred kommune kan blive fritaget for nationale test i folkeskolen i 2021.

Samarbejdspartierne i Odsherred vil have undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til at lade folkeskoleeleverne slippe for nationale tests i år.

Partierne begrunder deres opfordring med COVID-19-situationen, der siden marts sidste år ikke har givet eleverne en optimal hverdags undervisning siden marts 2020 og frem til i dag.

Testene vil derfor varierer i for stor grad fra elev til elev og dermed i bedste fald vise sig at værre ubrugelige i værste fald at presse eleverne yderligere ift trivsel, indlæring og faglighed, vurderer partierne.

Tidligere på måneden kom Københavns Kommune, Århus Kommune og Aalborg Kommune med en lignende opfordring til undervisningsministeren.

Misteriet forlængede i januar fristen for at foretage de nationale tests fra 1. marts helt frem til 11. juni, og regeringen har tillige tidligere meldt ud, at dette års nationale tests er væsentlige for at få skabt et overblik over efterslæbet, eleverne har fået fagligt på grund af Corona-situationen.