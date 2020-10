Politikere splittet i sag om tunneller til jordbær

- Der er en frygt for, at det breder sig, og jeg opfatter det sådan, at udvalget ikke er indstillet på at give flere tilladelser, hvis det kan undgås. Vi kan ikke sige nej til denne landmand, for han har ret til at dyrke sit erhverv, men der bliver sendt nogle signaler om, at vi ikke er imponerede. Selv om vi anerkender hans dygtighed og hans ret, så påvirker jordbærtunnellerne kulturlandskabet kraftigt i området, lyder det fra Helge Fredslund.