Lis Ingemann er èn ud af to byrådsmedlemmer af det kommende handicapråd, og hun erkender, at handicaprådet uforvarende er blevet skåret ned i antal medlemmer. Foto: unknown

Politikere med »røde ører«

Odsherred - 13. december 2017 kl. 14:43 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Handicaprådet i Odsherred Kommune bliver fra næste år to medlemmer færre end hidtil, og fremover bliver der kun to mod i dag fire medlemmer fra byrådet. Det er et underligt signal om at politikerne nedprioriterer arbejdet i rådet, lyder det fra den nuværende formand, Lene Danielsen.

Slet ikke, lyder det fra de to byrådsudpegede medlemmer af det fremtidige handicapråd, Lis Ingemann (S) og Arne Mikkelsen (SF), der dog begge erkender, at de har »røde ører,« over beslutningen, hvis konsekvenser de ikke har været opmærksomme på.

Til dagbladet Nordvestnyt, siger Lis Ingemann, at det for hende er vigtigt, at handicaprådet både repræsenterer voksen og børneområdet, men hun erkender, at det ønske kun dårligt flugter med byrådets beslutning om at skære i antallet af rådsmedlemmer.

Til avisen siger hun, at hun gerne vil stille op som formand for handicaprådet, men da Lene Danielsen, der repræsenterer handicaporganisationerne i Odsherred Kommune, også stiller op, slår hun fast, at hun trækker sit kandidatur for det vigtigste er, at få et godt samarbejde i udvalget.