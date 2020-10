Odsherred Kommunes viceborgmester, Thomas Nicolaisen (R), er en af dem, der klagede over byrådets flertal.

Send til din ven. X Artiklen: Politikere klager over kolleger til Ankestyrelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere klager over kolleger til Ankestyrelsen

Odsherred - 14. oktober 2020 kl. 17:14 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

De tre byrådsmedlemmer Thomas Nicolaisen (R), Arne Mikkelsen (SF) og Clark Pratt (Enhedslisten) har klaget over deres byrådskolleger til Ankestyrelsen.

De klager over, at byrådsflertallet ikke ville lade dem behandle et punkt på det seneste byrådsmøde, der handlede om at bede om flere flygtninge til Odsherred Kommune.

En klage som kommunaldirektør og kommunens chefjurist har videresendt til det kommunale tilsyn, men de tre politikere var ikke helt tilfredse med topembedsmændenes videresendelse, så de bad om at få sendt en tilføjelse.

Her slår de fast, at de ikke finder det rimeligt, at embedsmændene henviser til en udtalelse fra en sag i Slagelse Kommune fra 2009, og politikerne skriver blandt andet, at: »Vi kender ikke hverken sag eller præmis for denne, og forventer at Ankestyrelsen forholder sig til det konkrete i vores sag.«

De tre politikere skriver videre, at de ikke var med til at formulere afstemningstemaet, der blandt andet henviste til, at »asylpolitik ikke er et kommunalt anliggende,« da et stort byrådsflertal valgte at stemme nej til deres dagsordenspunkt.

De tre politikere ønskede at kommunen skulle rette henvendelse til integrationsministeriet og tilbyde, at finde plads til kvoteflygtningebørn, der har fået asyl og kommer fra Moria lejren på Lesbos i Grækenland.