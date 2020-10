Ravnsbjergvej i Vig bør være en 2-1-vej, siger miljø-og klimaudvalget. Foto: Torben Andersen

Politikere kæmper for sikker Ravnsbjergvej

Odsherred - 07. oktober 2020 kl. 09:43 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Ravnsbjergvej er for kurvet til, at der kan etableres en to-minus-én-vej.

Sådan lyder det fra politiet, og derfor kan politikerne i miljø-og klimaudvalget ikke få opfyldt deres højeste ønske til at højne trafiksikkerheden på Ravnsbjergvej.

Men udvalget besluttede tirsdag, at man ikke vil give op. Man ønsker at mødes med politiet om sagen.

- Vi kan godt forstå politiets argumentation, men vi vil gerne have en snak med dem for at høre deres konkrete begrundelser for afslaget, siger udvalgsformand Paw Pedersen (DF), som også oplyser, at når udvalget er blevet klogere på politiets holdning, så skal politikerne til at prioritere, hvad der skal ske.

Flere alternativer i spil

Hvis det ikke ender med en to-minus-en-vej, så skal udvalget undersøge, om man kan etablere en cykelsti. En cykelsti fra Vig Camping til Nykøbing-Slagelsevej vil dog koste mere, end de 300.000 kr., der er afsat formålet.

Forslaget om at fjerne fodgængerfeltet på Ravnsbjergvej, så det kommer til at lægge ved Lille Egebjergvej og skolestien, anser udvalget ikke for at være optimalt.

- Vi er ikke sikre på, at vi får nok sikkerhed for vores bløde trafikanter, hvis vi flytter fodgængerfeltet, siger Paw Pedersen.

Helge Fredslund (V) peger på, at Hønsinge Omfartsvej skulle aflaste Ravnsbjergvej.

- Men forslaget om at flytte fodgængerfeltet vil ikke aflaste Ravnsbjergsvej. Jeg foreslog, at vi sætter et skilt op ved de to ender på Ravnsbjergvej, og skiltet skal fortælle, at der er gennemkørsel forbudt for tung trafik over 3500 kilo. Det var der opbakning til i udvalget, og det bliver der nu arbejdet med, siger Helge Fredslund, som understreger, at det er vigtigt at få sænket hastigheden på Ravnsbjergvej.