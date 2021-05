Se billedserie Odsherred Byråd mødes i næste uge til et ekstraordinært møde for at behandle fredningen af Skamlebæksletten og Veddinge Bakker. Foto: Henrik Uhre-Prahl Foto: Henrik Uhre-Prahl

Send til din ven. X Artiklen: Politikere i tænkeboks Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Politikere i tænkeboks

Odsherred - 27. maj 2021 kl. 14:53 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

veddinge: På sit april-møde skulle Odsherred Byråd vedtage at gå videre med fredningen af Skamlebæksletten og Veddinge Bakker.

Men borgmester Thomas Adelskov (S) trak i nødbremsen, for der var brug for yderligere oplysninger. Og byrådet mødtes derfor tirsdag i denne uge med berørte lodsejere, repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) og forvaltningen for at høre mere om de indvendinger, som lodsejerne har rejst.

Det drejer sig blandt andet om omfanget af et §34-forbud, det vil sige om forbud mod anvendelse af arealer, der tænkes fredet, hvilket kan have som konsekvens, at de økologiske landmænd mister deres økologitilskud.

Andre problemer handler ifølge de berørte lodsejere om stisystemet og adgangen til at holde kvæg, da man ikke må give tilskud til dyrene.

Efter dialogmødet er partierne gået i tænkeboks.

- Nu skal administrationen se nærmere på de forslag, som lodsejerne er kommet med, og der skal også være en dialog med DN. Der er nogle borgere, som helt berettiget synes, at et fredningsforslag kommer rigtig tæt på dem og deres ejendomme. De reagerer på det, og de ville vi andre nok også gøre, hvis det skete for os. Men som kommune skal vi også varetage almene naturinteresser, og det støder måske lidt sammen med lodsejernes interesser, siger borgmester Thomas Adel­skov (S).

I næste uge skal miljø- og klimaudvalget og byrådet på ekstraordinære møder tage stilling til fredningen.

- DN oplyste på dialogmødet, at foreningen vil gå videre med den fulde fredning, hvis kommunen springer fra, siger Thomas Adelskov.

Helge Fredslund (Nyt Odsherred) siger, at han godt kan forstå skeptikerne.

- Processen har været meget underlig. Jeg vil gerne appellere stærkt til, at man lytter til den gruppe af lodsejere, som har udarbejdet et forslag, siger Helge Fredslund.

Thomas Nicolaisen (R) vil nu have forvaltningen til at svare på, hvad den præcise forskel er på de to forslag, som nu er lagt frem.

- Det er rigtig vigtigt, at lodsejerne er med ved bordet. Jeg er også blevet klogere undervejs, blandt andet omkring §34-forbuddet. Det var mere omfattende, end jeg havde forestillet mig. Jeg går meget ind for økologisk drift, men hvis ikke det kan være der samtidig med en fredning, så er der simpelthen nogle ting, der konflikter, siger Thomas Nicolaisen.

Finn Hallberg (V) ved endnu ikke, om han kan støtte en fredning.

- Vi er blevet væsentligt klogere på sagen efter mødet og indsparkene fra lodsejerne. Men der ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at stå i en dum situation, siger han.

Clark Pratt (EL) siger, at der skal være dialog mellem parterne.

- Men for fremtiden vil det være bedst, hvis området bliver fredet, så der bliver mere opmærksomhed omkring vores natur, siger Clark Pratt.