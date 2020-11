Asfalteringen ved Fårevejle Boldklub bliver, som den er nu, så nogle p-pladser bliver fortsat uden asfalt. Foto: Torben Andersen

Politikere har truffet beslutning i asfalt-sag

Odsherred - 12. november 2020 kl. 14:19 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Kun 80 procent af arealet på parkeringspladsen ved Fårevejle Boldklub er asfalteret - og sådan bliver det i denne omgang.

Miljø- og klimaudvalget så forleden på sagen, idet det har vakt undren, at ikke hele arealet er blevet asfalteret, hvilket udvalget ellers havde besluttet.

Udvalgsformand Paw Pedersen (DF) forklarer, at der også blev asfalteret ved indkørslen, hvilket egentlig ikke var planen.

- Men det var i så dårlig forfatning, at vi var nødt til at bruge penge på det også. Der var også en brønd, der var for høj på det areal, som ikke blev asfalteret. Samtidig er det sådan, at parkeringsarealet ikke hører under vores udvalg, men under kultur-og folkeoplysningsudvalget. Vi har rigeligt at bruge penge på, når det drejer sig om veje, og derfor har vi valgt ikke at gøre mere, siger Paw Pedersen.

Helge Fredslund (V) har kritiseret, at forvaltningens bud på asfalteringen lød på 2,2 mio. kr. Han havde via sin partifælle Erik Winther indhentet et tilbud på omkring en fjerdedel.

- Men vi gav ikke forvaltningen tid til at indhente tilbud, da det skulle gå hurtigt, så den har på bedste vis givet nogle estimater på, hvad det ville koste, siger Paw Pedersen, som også understreger, at Erik Winthers indhentede tilbud indeholder en passus om, at man ikke kan garantere, at asfalten vil holde, da man ikke kender nok til undergrunden på parkeringspladsen.

- Vi vil nok prikke lidt mere til kultur-og folkeoplysningsudvalget, for i virkeligheden er det deres område, fortæller Paw Pedersen.

Helge Fredslund, som var forhindret i at deltage i udvalgsmødet, da han skulle opereres, er ikke begejstret for forvaltningens rolle i sagen.

- Jeg vil tænke nærmere over sagen i de næste dage, men for mig ser det ud, som om forvaltningen bare satte sig ud over en politisk beslutning ved ikke at asfaltere helt, siger han.

Formanden for Fårevejle Boldklub, Allan Steen Hansen, understreger, at han er meget glad for, at politikerne har bevilget penge til asfaltering af området.

- Men det er ærgerligt, at man ikke kommer helt i mål med asfalteringen. Det virker, som det ikke er gennemtænkt fra starten. Der er nu 15-20 p-pladser, som vi ikke kan bruge, når det er vådt og mudret. Der er ikke blevet lavet den afvanding, som der blev aftalt, og det betyder, at når der er kraftige regnskyl i længere tid, så er der vandpytter, der kun forsvinder ved at tørre ud, siger Allan Steen Hansen.