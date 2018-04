Politikere gør flextur billigere

Fremover bliver taksten for flextur ændret til kommunetakst, som er den billigst mulige. Det betyder, at man fremover skal betale 24 kroner for de første 10 kørte kilometer og herefter seks kroner per kilometer, hvis man bruger ordningen i Odsherred Kommune.

Politikerne har givet sig selv den opgave, at der skal spares to millioner kroner årligt på busdriften, og de har blandt andet fået udarbejdet en konsulentrapport.

Samtidig er partierne blevet enige om, at buslinjerne 567 og 568, der betjener Ordrup Næs, Fårevejle og Asnæs skal lægges sammen til èn rute, og bus 563 mellem Højby og Nykøbing over Klint får fremover færre afgange, og partierne er overbevist om, at en billigere flextur model, vil være et alternativ til at køre med de lave passagertal som ruten har idag.