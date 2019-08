Send til din ven. X Artiklen: Politikere frygter massivt underskud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere frygter massivt underskud

Odsherred - 16. august 2019 kl. 14:30 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er kommet som lyn fra en klar himmel, efter at vi ellers har kunnet præsentere grønne tal på vores budgetopfølgninger. Det er bare ikke i orden, siger medlem af børne- og uddannelsesudvalget i Odsherred kommune, Thomas Nicolaisen (R), efter at familieafdelingen uventet har varslet et større underskud.

Ifølge referatet fra udvalgsmødet tirsdag den 13. august orienterede direktør for velfærdsområdet Rikke Blom medlemmerne om merforbruget i familieafdelingen. Sagen vil blive fremlagt på næste udvalgsmøde, men Rikke Blom ønsker ikke at udtale sig til Nordvestnyt om den pågældende sag. Fra flere af hinanden uafhængige kilder har Nordvestnyt fået oplyst, at der er tale om et anseeligt underskud på mellem syv og ti millioner kroner, som ved en fejl er røget ud af systemet i forbindelse med en omlægning i familieafdelingen. Administrationen arbejder lige nu på at gennemgå 900 sager i afdelingen, for at finde frem til, hvordan det store underskud er opstået. Borgmester Thomas Adelskov (S) skriver i sms til Nordvestnyt, at han ikke kender til de tal, som Nordvestnyts kilder omtaler, men bekræfter, at man er gået i gang med at gennemgå økonomien på området.

Formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S) kalder sagen frustrerende.

- Jeg kan ikke sige noget om, hvad vi gør for at sikre, at den slags fejl ikke opstår. Jeg kan kun sige, at administrationen sørger for at få vendt hvert et strå i afdelingen, siger Søren With.

Et andet medlem af udvalget, Mathias Hansen (V) forudser, at det nyopdagede underskud vil hæmme mulighederne i budgetprocessen for 2020.

- Vi skal ud og finde de penge, så der skal spares. Det går ud over borgerne. Det er umuligt at drive en visionær politik for Odsherred, når der kommer sådanne sager, siger han.