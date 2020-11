Se billedserie Vandet kan ikke komme væk fra asfalten på parkeringspladsen ved Fårevejle Boldklub. Og så er kun 80 procent af arealet blevet asfalteret. Foto: Torben Andersen

Politikere får forklaring på manglende asfalt

Odsherred - 05. november 2020 kl. 06:30 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

På tirsdag skal miljø- og klimaudvalget forholde sig til den ufuldstændige asfaltering på parkeringspladsen ved Fårevejle Boldklub.

Tidligere har både Helge Fredslund (V) og Paw Pedersen (DF) i Nordvestnyt givet udtryk for undren over den mangelfulde asfaltering.

Forvaltningen forklarer i sagsfremstillingen, at der kort inden asfaltering blev konstateret »en række tekniske udfordringer«, og derfor er kun 80 procent af parkeringspladsens areal blevet asfalteret.

Inden asfalteringen var 40 procent asfalteret, og de resterende 60 procent af p-pladsen var i grus.

Embedsmændene forklarer, at en fuld iværksættelse ville have givet en risiko for enten et mangelfuldt udført arbejde uden garanti eller en væsentlig budgetoverskridelse.

Behov for undersøgelse

Nu kan vandet på det asfalterede areal ikke løbe væk. Og det betyder, at man skal have undersøgt, hvordan en afvanding kan finde sted, hvordan underlaget er - og om det er nødvendigt at hæve terrænnet.

Hvis asfalteringen gennemføres uden kendskab til underlaget, kan leverandøren ikke give garanti for holdbarheden af det udførte arbejde. Det vil heller ikke være muligt at holde entreprenøren ansvarlig for eventuelle følgeskader på omgivelser som brønde, skel, vejanlæg og bygninger.

Når politikerne mødes på tirsdag, skal de derfor beslutte, om den allerede udførte asfaltering er tilstrækkelig indtil videre, eller om der skal iværksættes en projektering af den resterende del af parkeringspladsen. Prisen herfor er 25.000-50.000 kr., penge som kan tages fra de ikke-forbrugte midler i kommunens anden erhvervspakke i forbindelse med corona-krisen.