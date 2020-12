Helge Fredslund dokumenterede cykelturen, der skulle give indblik i forholdene for de skolebørn, der skal cykle mellem Hørve og Fårevejle Skole. Privatfoto.

Politikere cyklede sig til viden om trafikforhold for skoleelever

I weekenden blev forholdene for egnens børn, der cykler i skole testet af nogen, der forlængst har forladt folkeskolen.

Partikollegerne i Vestres byrådsgruppe Helge Fredslund og Niels Nicolaisen havde smurt cykelkæderne og allieret sig med byrådskandidat for Konservative Ulla Margrethe Hansen og lokal samfundsdebattør og ivrig cyklist fra Hørve, Kim Knudsen.

- Det egentlig inspireret af nogle, der gjorde det samme i den nordlige del af kommunen, blandt andet med Niels Nicolaisen. Den idé blev så grebet her sydpå, fortæller Helge Fredslund, der 13 kilometer senere havde lært en del om ruten for Hørve Skoles overbygningselever, der skal i skole i Fårevejle.

Han fremhævede også Kim Knudsens observationer omkring oversigtsforholdene for de bløde trafikanter, blandt andet når de skal krydse Dragsmøllevej, når de kommer fra Bjergsø.

Der er nemlig både sving og hældninger, der gør det vanskeligt for cyklisterne, mens selve den nyligt asfalterede vej levner god plads til cyklister.

Helge Fredslund forventer, at der vil gå et halvt års tid før både cykelsti og de eventuelle fartdæmpende foranstaltninger er færdige.

- Der er jo nok to sager,som skal kæres parallelt i miljø- og klimaudvalget, men jeg tror at det kan gøres for forholdsvis få midler, vurderer Helge Fredslund.