Hørve blev til Høvre for en kort bemærkning. Privatfoto.

Politikere bød højest på Høvre-skilte

Odsherred - 04. januar 2021 kl. 06:46 Kontakt redaktionen

Af Marianne Nielsen

Det blev det socialdemokratiske byrådsmedlem Felex Pedersen, Grevinge, og byrådskandidat for De Konservative, Ulla Margrethe Hansen, Hørve, der vandt auktionen over de byskilte, der for en kort bemærkning forvandlede Hørve til Høvre i november.

Stavekontrol og lokalkendskab svigtede, så for en stund fik skiltet lov at stå på Lillevangen ved Hørve og hårdnakket påstå, at der var tale om en indfaldsvej til »Høvre«.

Skiltet har skabt mange smil på læben, og da afdelingsleder i det kommunale trafikteam, Lise Rohden, havde bestilt nye skilte, blev det returneret til hendes kontor som en påmindelse om at det er menneskeligt at fejle.

Senere blev det besluttet, at alle borgere skulle have mulighed for at erhverve sig de skrottede skilte på en auktion, hvor det indbrtagte beløb blev gik til Røde Kors' julehjælp.

Auktionsprisen landede på 2500 kroner, som er blevet betalt af top-byderne.

Skiltet henter de på kommunen 15. januar, hvor de to er samlet i forbindelse med en tur med Hegnssynet, oplyser Felex Pedersen.

Det er planen, at skiltet efterfølgende skal overrækkes børnehaven Bevægelseshaven i Hørve.