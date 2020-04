Politikere ærgrer sig over lang sagsbehandlingstid

Det tager fortsat lang tid at få behandlet en byggesag i Odsherred Kommune. Og derfor vedtog et enig byråd tirsdag at bevilge penge til to nye byggesagsbehandlere samt en halv million kroner til konsulentbistand, så den store sagspukkel kan blive afviklet.

Borgmester Thomas Adelskov (S) kaldte problemstillingen for et smertensbarn, da man tidligere har stået i samme situation.

Clark Pratt (EL) så også hellere, at man bruger pengene på at fastansætte frem til konsulenter.

Mathias Hansen (V) sagde, at man skulle overveje et samarbejde med andre kommuner om sagsbehandlingen til husdyrbrug. Thomas Nicolaisen (R) så også gerne et samarbejde med andre kommuner, mens Paw Pedersen mente, at der er behov for, at kompetencen til byggesagsbehandling er til stede i Odsherred.