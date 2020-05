Odsherred Kommune planlægger at omlægge specialundervisningen, så flere elever med behov for specialundervisning, kan fortsætte i deres almindelige folkeskoleklasse. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Politiker tror ikke på inklusion

Odsherred - 01. maj 2020 kl. 18:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er lidt ked af det, hvis det bliver økonomien, der skal styre, hvad der er bedst for vores børn, siger byrådsmedlem Paw Pedersen (DF).

På tirsdagens byrådsmøde skulle der tages stilling til en kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19. Rapporten skal munde ud i nye handleplaner for kommunens folkeskoler og en implementering af en omlægning af kommunens specialundervisning, som har vist sig, at være dobbelt så dyr, som i nabokommunerne. Omlægningen betyder blandt andet, at en større del af specialundervisningen skal foregå i de almindelige folkeskoleklasser.

Selv om DF tilsluttede sig en godkendelse af rapporten, skete det ikke uden en vis bekymring fra Paw Pedersens side.

- Jeg kunne frygte, at mange børn med behov for specialtilbud, vil blive tvunget til at være inkluderet i en almindelig folkeskoleklasse, hvor de måske i virkeligheden bliver ekskluderet fra fællesskabet, siger Paw Pedersen.

Han mener ikke kommunens folkeskoler har den økonomi eller ekspertise, der skal til, for at klare undervisningen af børn med behov for specialundervisning.

- Vores folkeskoler gør et fantastisk stykke arbejde, men de er ikke gearet til også at skulle tage sig af specialundervisning, siger Paw Pedersen.

Formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S) afviser, at der med inklusion skulle være tale om en spareøvelse.

- I Odsherred Kommune koster det i gennemsnit cirka 19.000 kroner om året, at have en elev til specialundervisning. Det er dobbelt så mange penge, som det for eksempel koster i Kalundborg kommune, så vi må finde ud af, hvad der gør os så meget dyrere, siger Søren With.