Politiker som haiku-digter

Vagn Ytte Larsen, socialdemokratisk byrådsmedlem og tidligere borgmester i Nykøbing-Rørvig Kommune, har tidligere udsendt nogle digtsamlinger, og under disse corona-tider har den 79-årige politiker jævnligt opdateret sin Facebook-side med digte. Digte, som vel at mærke er bundet af en særlig japanske digt-form, haiku.

Formkravet er, at der skal være tre linjer med henholdsvis fem, syv og fem stavelser. Og der skal gerne være et lille svirp, måske humoristisk, i sidste linje. Haiku-digte skal indeholde natur og skal foregå i nutid.

Både let og svært

- Den stramme form gør det både let og svært. Let fordi det er den samme rytme, og svært fordi der skal udtrykkes noget meget med få stavelser, siger Vagn Ytte Larsen, som ikke mindst tager udgangspunkt i den lokale natur.