Politiker kalder konsulenter overflødig luksus

En af de 19 kommuner, der hyrer resultatlønnede konsulenter til at spare på støttetilbud til borgere med handicap eller psykisk sygdom, er Odsherred Kommune, og selvom kommune-direktør Rikke Blom slår fast, at brugen af konsulenter er reserveret til at forhandle bedre priser for eksterne tilbud, så er samarbejdsaftalen med konsulentfirmaet Trancit formuleret på den måde, at de aftalte ydelser er: »En juridisk, faglig, økonomisk gennemgang af udvalgte, konkrete sager inden for handicap og psykiatri med henblik på en effektivisering og kvalificering heraf,« og »..såfremt samarbejdet skal være resultatgivende for kommunen forudsætter det, at kommunen loyalt følger Trancits anbefalinger og er villig til at foretage de nødvendige/anbefalede tiltag.«

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her