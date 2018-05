Rågerne i Byparken i Asnæs generer naboerne, herunder SpilOp?en. Foto: Torben Andersen

Politiker hjælper rågeplagede beboere

Odsherred - 17. maj 2018 kl. 06:30 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rågeskrigene kan høres vidt omkring i Odsherred. Og særligt i Nykøbing, Asnæs og Vig er der store problemer med den fredede fugl. Naturstyrelsen har dog givet Odsherred Kommune lov til at mindske bestanden. Og kommunen har overdraget opgaven til en række personer, som lever op til kravet om, at jægeren skal være over 18 år og have jagttegn. En af dem, som har meldt sig til opgaven, er byrådsmedlem Felex Pedersen (S). Han er også et kendt ansigt i Højby-Vig Jagtforening, men understreger, at foreningen ikke er involveret i råge-reguleringen.

- Jeg vil bare gerne være med til at hjælpe de beboere, som er plaget af rågerne, fortæller Felex Pedersen, som også oplyser, at jægerne ikke får betaling af kommunen for deres indsats.

Rågerne generer især omkring Byparken i Asnæs, i området, hvor Tuskemarkedet afvikles i Vig, samt ved kirkegården og det tidligere rådhus i Nykøbing.

- Vi er begyndt at regulere rågerne. Vi må kun skyde de unger, som har forladt reden. I Asnæs er problemet særligt stort, da rågekolonien ligger op ad SpilOp'en (vuggestue og børnehave, red.), så her skal vi nok skyde et par hundrede fugle inden for de næste 14 dage, siger Felex Pedersen.