Politiker håber, at bestemt hal i Nykøbing skal bruges til massevaccinationer

Derfor vil vaccinen blive prioriteret til de grupper af borgere som har størst risiko for et alvorligt forløb, blandt andet blandt de ældste beboere på landets plejecentre.

Også i Odsherred Kommune, hvor formanden for social- og forebyggelsesudvalget, Arne Mikkelsen (SF), siger, at efter de oplysninger han har, så vil vaccinen skulle gives to gange, og at planen er, at man først vaccinerer plejecenterbeboere og dernæst frontpersonale, præcis hvornår ved han ikke.