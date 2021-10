Politikerne i Odsherred Kommunes byråd har fået information om kommunens handlemuligheder. ikke nok, lyder det fra byrådsmedlem. Foto: Preben Moth

Politiker forundret over manglende information

Odsherred - 24. oktober 2021 kl. 08:37 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Helge Fredslund repræsenterer Nyt Odsherred i byrådet, og han har bedt om at få udarbejdet en hvidbog for at få belyst kommunens rolle i pyrolysefabrikken i Egebjerg.

Det får han ikke, for nu er der udarbejdet et juridisk notat til byrådet om kommunens handlemuligheder og vedlagt et notat om hvilke virksomheder, der er på adressen i Egebjerg, og han er ikke imponeret.

- Det er utrolig svært at finde hoved og hale i hele forløbet. En helt igennem rodet sag, hvor det for mig er en gåde, at det har udviklet sig som det har, og med de tilladelser der er givet. Jeg har endnu ikke modtaget den hvidbog, jeg bad om, og som gerne skulle være mere uddybende end det materiale vi har fået. Jeg har heller ikke været i stand til at finde ud af, hvordan og hvornår fabrikken har opnået miljøklasse 5, og det er meget centralt i sagen, siger han.

Helge Fredslund undrer sig også over, at kommunen har bedt advokatfirmaet Horten om at undersøge, hvorvidt kommunen kan købe fabrikken.

- Flere af spørgsmålene til Horten bærer præg af at kommunen vil snige sig ud af tilladelser den selv har givet, og det sidste spørgsmål om overtagelse af fabrikken, undrer mig. Der er så meget vi ikke har råd til, hvorfor skulle vi så investere i en nedslidt fabrik og nogle bildæk? Lad dem, der har ansvaret for at rydde op i første omgang, gøre det, siger han.

Borgmester Thomas Adelskov (S) slår fast, at sagen er velbelyst.

- Sagen drøftes ligeledes på det kommende møde i miljø- og klimaudvalget, og i det omfang medlemmerne ikke føler sig dækket ind af de afgivne svar, må udvalget tage stilling til om der skal udarbejdes yderligere, siger han.