Politiker fjerner sogn efter kritik

Først var den radikale byrådspolitiker i København, Tommy Petersen, ikke et øjeblik i tvivl. En enkelt anmeldelse på mail var nok til at beskrive Rørvig Sogn som et sted, hvor homoseksuelle risikerer at blive diskrimineret.

Noget, der faldt biskop i Roskilde stift, Peter Fischer-Møller, stærkt for brystet, for sogne har slet ikke mulighed for at diskriminere, for alle homoseksuelle har et krav på at blive viet i det sogn de hører til. Selv ikke da sognepræsten i Rørvig, Ida Balslev willerslev, slog fast, at hun gerne vier homoseksuelle og derfor har fundet det ganske besynderligt, at sognet stod opført på listen, fik det Tommy Petersen til at fjerne sognet fra internetlisten.