Venstres Helge Fredslund er ikke synderligt imponeret over det svar, som den kommunale administration har fundet frem til et spørgsmål om besvarelse af borgerhenvendelser. Foto: Per Buurgaard Christensen

Politiker fik svar, bare ikke på det han spurgte om

Odsherred - 14. november 2020 kl. 18:49 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

En del borgere har henvendt sig til Venstres byrådsmedlem i Odsherred, Helge Fredslund, for at klage deres nød over, at de oplever ikke at blive svaret, når de henvender sig til Odsherred Kommune.

End ikke et kvitteringsbrev får de, når de skriver til kommunens medarbejdere.

Den 20.oktober behandlede økonomiudvalget derfor en sag om emnet, og her udbad de sig status på praksis og svartider på alle områder henvendelser til kommunen.

Det er nu kommet, men hovedkonklusionen i embedsmændenes status, er, som de skriver til politikerne: »Der findes ikke statistisk materiale på antallet af henvendelser og svartider. Dette vil kræve manuel registrering af henvendelser og svar, men administrationen vil gerne undersøge, hvordan vi kan få data om svartider på udvalgte fagområder.«

Til gengæld skriver administrationen, at der i øjeblikket er stort »run« på ydelser inden for byggeri, og at man arbejder på at implementere borgerrådgiverens anbefalinger, der indebærer undervisning i sagsbehandling, aktindsigt og godt sprog.

Helge Fredslund står tilbage med et svar, som ikke ligefrem imponerer ham.

»Nej, det er jo ikke svar på det jeg spørger om, nemlig borgerhenvendelser. Mange oplever at de kontakter kommunen, og ikke får en kvittering for at henvendelsen er modtaget, og hvornår man kan forvente et endeligt svar. Det opleves som dybt frustrerende for mange. Nogle gør det sikkert ok, men langt fra alle, og derfor var det min opfordring at nå til en politisk vedtaget procedure, men det er også overset i svaret,« siger han.