Politiker afviser rektors kritik

Sammen med de andre medlemmer af regionsrådet stemte hun i sidste uge for et forslag om at indføre en kapacitetsbegrænsning på Stenshus Gymnasium i Holbæk, for at forhindre, at for mange elever fra Odsherred vælger Holbæk-gymnasiet frem for Odsherreds Gymnasium i Asnæs.

Odsherreds Gymnasium har de senere år haft markant fald i elevsøgningen. Rektor Niels-Peter Babalola Andersson har kritiseret regionsrådets beslutning, fordi der blot er fjernet en overkapacitet på Stenhus Gymnasium.

Julie Jacobsen var ikke klar over, at der sidste år var 50 ledige pladser på Stenhus Gymnasium, som stort set svarer til det antal elever regionsrådet har beskåret gymnasiet med.

Felex Pedersen (S), som også sidder i regionsrådet, mener ikke de 50 ledige pladser betyder noget for beslutningen om elevloft.