Politiker: Vil bevare gymnasieelevers frie valg

Regionsrådet i Region Sjælland vedtog sidste år et loft over elevoptaget på Stenhus Gymnasium i Holbæk med håbet om, at det ville sikre uddannelsesmiljøet på Odsherreds Gymnasium, hvor man de seneste år har oplevet, at elevsøgningen og elevoptaget er faldet hurtigt. Da ansøgningerne til det kommende gymnasieår tikkede ind, viste det sig imidlertid, at et endnu større antal elever har søgt Stenhus i Holbæk, så elevtallet rammer loftet. Formand for Region Sjælland, Heino Knudsen (S) vil til maj evevaluere på, om kapacitetsloftet har været spildte politiske kræfter. Det afviser på forhånd det lokale regionsrådsmedlem Julie Jacobsen (DF), som også sidder i fordelingsudvalget i Vestsjælland.

- Jeg mener, at der med kapacitetsloftet er sendt et klart signal fra Regionsrådet, om at støtte de decentrale uddannelser, at det ikke har virkning fra første søgning må vi evaluere på. Det er sundt med konkurrence mellem gymnasierne, så de holder sig op på beatet og gør sig attraktive, Kapacitetsloftet skal ikke være en sovepude hverken for gymnasierne eller for kommune og region. For det frie valg er rigtig vigtigt for de unge, at de skal tage stilling og beslutte sig for deres prioriteringer. Så kan vi støtte dem i valget, indenfor rimelighedens grænser. Dette kan for eksempel også gøres ved at skabe gode transportmuligheder til deres lokale gymnasium, skriver Julie Jacobsen. Felex Pedersen (S), som også bor i Odsherred, og sidder i Regionsrådet har fået det samme spørgsmål, men er ikke vendt tilbage på Nordvestnyts henvendelse.