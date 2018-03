Politiker: Vi svigter de ordblinde

Han sidder som medlem af byrådet i Odsherred Kommune og i regionsrådet. Men han er også far til en ordblind datter, som gik på Sydskolen i Asnæs. Med baggrund i en sag om en 12-årig dreng fra Skippinge kritiserer Felex Pedersen sin egen kommune for at svigte de ordblinde børn. Den ordblinde dreng måtte vente fem år på at få stillet sin diagnose og blev for over et år siden lovet en plads i kommunens ordblindeklasse. Han går stadig i en specialklasse for børn med tale- og sprogvanskeligheder.