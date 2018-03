Politiker: Det er jo forrykt

»Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det skulle ændre indtrykket af Danmarks kystlinje, at der ligger lidt fliser i haven, og jeg synes da bureaukratiet bliver anskueliggjort af, at de ikke accepterer, at det er et drivhus familien har sat op, men kræver, at det skal forstås som en udestue, bare fordi de har taget tomatplanterne ud. Kystdirektoratets ansatte sidder 300 km væk og vurderer på baggrund af et fotografi, at der ikke er tale om et drivhus,« siger han til Nordvestnyt og fortsætter: