Byrådet har vedtaget en ny ældrepolitik, der skal sætte rammene for et godt liv for ældre i Odsherred. Foto: Mie Neel

Politik for et godt ældreliv på plads

En politisk vision for et godt ældreliv blev tirsdag vedtaget af et enigt byråd. Nu skal der bare sættes handling bag, lød det fra flere kanter.

Ældrepolitikken har været længe undervejs, og målsætninger som at styrke og understøtte ældres mulighed for at indgå i fællesskaber, mindske ensomhed og at hjælpe pårørende til at hjælpe deres ældre familiemedlemmer blev rost fra alle sider.