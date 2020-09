Forleden udbrød der brand to gange på samme dag i et parcelhus på Kelstrupvej ved Vig, og den sag har politiet undersøgt. Foto: Presse-foto, Mathias Øgendahl

Artiklen: Politiets teori efter to mystiske brande: Elinstallationerne er skurkene

Det var anden gang på under 24 timer, og brandvæsenets indsatsleder var frustreret over, at alle de ting som var reddet fra den første brand natten til onsdag, forsvandt i flammer og varme anden gang.