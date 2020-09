Enkelte af demonstratnterne forcerede den omstridte låge, mens de øvrige holdt sig til demonstrativt at ruske i den aflåste låge. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Politiet vil ikke blande sig i betændt strid om strandadgang

»Så er de her, ring bare efter politiet.«

Gruppen var til en lovligt anmeldt demonstration, og de ville for rullende tv-kameraer bevise, at de ikke kunne forcere lågen og opnå den strandadgang, som de mener de har ret til.

Sådan lød det i søndags fra naboen, da en gruppe på over 50 sommerhusejere nærmede sig havelågen på Thorsvej 63, i Vester Lyng.

Hos Midt- og Vestsjællands politi, er Martin Bjerregaard, godt bekendt med den fastfrosne strid i sommerhusområdet, men han slår fast, at en lovlig anmeldt demonstration, som den i søndags, ikke er en sag for politiet at forstyrre.