Politiet udtaler sig helst ikke om rockere

Det kortfattede svar fra ham og andre politifolk i sagen skyldes blandt andet, at man ikke ønsker, at give de involverede rockergrupper for meget omtale i medierne.

Meget mere ønsker vicepolitiinspektøren derfor heller ikke at oplyse om den rockerklub, som for et par uger siden lejede sig ind i lokaler på Hovedgaden i Vig. Nordvestnyt har været i kontakt med gruppen, som kalder sig Navajo MC og bekræfter, at de er kommet til Vig. Gruppen fastholder, at der er tale om en uafhængig motorcykekklub. Navajo-indianerne, som klubben er opkaldt efter, stammer fra det nordlige Arizona i USA, og det rygmærke rockerne bærer på deres veste, forestiller da også en indianer med fjerprydning. Ifølge andre kilder nordvestnyt har talt med, er det rockergruppen Satudarah MC Northside, som er moderorganisation for klubben i Vig. Satudahra MC stammer fra Holland, hvor gruppen i dag er forbudt ved lov. De kom officielt til Danmark i 2013, og skiftede navn til Satudarah MC Northside. Senest har den kendte bokser og vild med dans-deltager, Patrick Nielsen, meldt sig under fanerne hos rockergruppen. Klubbens medlemmer er dømt i utallige sager om vold, våben og narkokriminalitet og har været involveret i flere konflikter siden ankomsten til Danmark. Alligevel er der heller ikke fra Rigspolitiets side meget at sige om Satudarah, Navajo-rockerne - eller rockergruppers mulige påvirkning af et lille lokalsamfund, som Vig.