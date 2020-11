Politiet ser på Facebook-sag

Midt- og Vestsjællands Politi har været i dialog med Odsherred Kommunes jurist og borgmester Thomas Adelskov (S) i forbindelse med et voldsomt Facebook-opslag i sidste uge. Et opslag, hvor borgmesteren og partifællen, integrationsminister Mattias Tesfaye blev angrebet med meget grove beskyldninger, og med ord, som Thomas Adelskov opfatter som truende.

- Vi er ved at undersøge, om der er grundlag for at starte en egentlig efterforskning i sagen, siger Charlotte Tornquist,kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.