I løbet af i år kommer der mere politi til Odsherred, da politiet har besluttet at oprette

Politiet rykker til Asnæs: Borgmester jubler

Politiet kommer til Asnæs. Det står fast efter at politiet ledelse har meldt ud, hvor den kommende nærpolitistation skal placeres i Odsherred Kommune.

Aftalen er kommet på plads som en del af en flerårsaftae for politiet, hvor folketingets partier besluttede, at der skal oprettes 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet.

Målet med aftalen er blandt andet at skabe mere synligt politi lokalt, og Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov (S) er svært begejsret over udsigten til at få henved fem nye betjente til Asnæs.