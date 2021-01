Politiet ledte i flere dage efterlyst mand og bil fundet

I flere dage har politiet ledt efter en 54-årig mand fra Vig, som var mistænkt for på en adresse i Vig at stå bag et overfald på en kvinde, som han havde en nær relation til.

Manden havde forladt stedet, før politiet nåede frem, så der blev indledt en eftersøgning.

De pårørende var bekymrede for mandens velfindende, og politiet satte alle kræfter ind på at finde ham. I går aftes kl. 20.34 fandt politiet frem til manden, som var i god behold og befandt sig i sin bil.

Han blev udramatisk anholdt i Vig-området og vil klokken 12 i dag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk med begæring om varetægtsfængsling efter bl.a. overfald på kvinde i Vig.