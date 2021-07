Retten i Holbæk besluttede i går at løslade en 45-årig mand, til trods for at han ved flere lejligheder har truet tilfældige forbipasserend emed at ville slå dem ihjel.

Politiet ikke tilfredse med afgørelse

To gange på under en uge forsøgte politiet at få Retten i Holbæk til at fængsle en 45-årig mand, der gentagne gange har truet tilfædlige forbipasserende i Rørvig med at ville slå dem ihjel, og han er også sigtet for at have kastet en flaske efter en tilfædlig cyklist på Toldbodvej, i Rørvig.