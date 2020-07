Artiklen: Politiet holder sommerlukket, men lover at de vil være tilstede alligevel

Ugerne 29, 30 og 31 er sydende i Odsherred. Sommerhusene er fyldt, i år mere end nogensinde, og her er proppet med mennesker. Alligevel har Midt- og Vestsjællands politi valgt, at sende de lokale betjente på tre ugers sommerferie, og i et område, hvor tilliden til politiet i forvejen er landets laveste, har det vakt undren.