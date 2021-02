Politiet fik flere tips i et underligt 2020

»2020 gav et større behov for nærvær og personlig kontakt, og det er præcis det mit arbejde består af. De mange borgere, der var hjemme fra arbejde, betød, at politiet fik flere henvendelser, fordi borgerne netop brugte ekstra tid i lokalmiljøet og måske opdagede nogle ting, som kunne have interesse for politiet,« siger hun.

»Det er jo en udfordring, der er i de fleste byer. Uanset om du tager til Husum, Hørve, Allinge eller Asnæs, så vil der være unge mennesker, der finder et sted at samles. Ofte foregik der ikke noget ulovligt i Asnæs, ikke engang med henvisning til forsamlingsforbuddet. Men, der kunne opstå episoder, hvor der blev efterladt skrald, der var uro, larm, musik eller der måske blev brændt dæk af. Oftest havde de unge bare brug for et sted at mødes. Vi lokalbetjente har jo et netværk, som kan løfte den slags opgaver, så der sker en helhedsorienteret indsats. Vi kan ikke sætte en betjent til at stå i døgndrift ved et center og holde øje, og hvis vi gjorde, ville de unge finde andre steder at mødes. Derfor fik vi andre interessenter til at bidrage, ligesom vi gør i mange andre sager, og vi fik blandt andet sammen med SSP holdt bekymringssamtaler med de unges forældre,« siger hun.