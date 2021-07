Retten i Holbæk har for anden gang løsladt en mand, som politiet har forsøgt at få fængslet for adskillige tilfældige af mordtrusler mod tilfældigt forbipasserende i Rørvig.

Politiet fik en begmand: Dommer løslod mand - for anden gang

For anden gang på under en uge har politiet måtte opgive at få fængslet en 45-årig mand, der er sigtet for i Rørvig ved flere lejligheder at have truet tilfældigt forbipasserende med at ville slå dem ihjel.