Politiet er obs på Odsherred

Påsken er over os, og for Odsherred betyder det traditionelt et stort rykind i sommerhusene.

- Men det er ikke sådan, at vi kommer til at stå ved indfaldsvejene til Odsherred og tælle antallet af biler, siger han til avisen.

- Indtil nu har vi ikke haft bødeblokken fremme, men vi har da fået nogle henvendelser om folk, der samles lidt for mange i forhold til de udstukne regler. Men efter en venlig henstilling, så er der ikke problemer. Folk har forstået budskabet, siger han videre og opfordrer kraftigt borgerne til at søge steder hen, hvor der ikke er så mange mennesker, eller købe is eller handle ind på tidspunkter, hvor der ikke er så mange ude at handle.