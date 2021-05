Politiet efterlyser voldsmænd

En patrulje kørte til hospitalet, hvor den 16-årige var indlagt til observation. Han havde pådraget sig en skramme i ansigtet, og blev afhørt til sagen under overværelse af sin far.

Tirsdag klokken 22.37 fik politiet anmeldelse om, at en 16-årig ung mand fra Sydsjælland var blevet indbragt til sygehuset, da han havde været udsat for vold, af en mand, som han ikke kendte.

Den 16-årige blev omkring kl. 21.15 slået i hovedet med en sten af manden under en gåtur i et grønt område ved Snebærvej i Fårevejle i nærheden af Fårevejle Fri- og Efterskole. Ifølge den unge mand dukkede en ukendt mand op under turen og overfaldt ham. Den forurettede beskriver gerningsmanden som: