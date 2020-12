Politi sigter kvinde for hashsalg til unge

Trods aften var politiet med narkohunde ved en lejlighed i Nykøbing Sj. by, på baggrund af et borgertip om, at der blev solgt hash fra stedet. Det skriver Midt-og Vestsjællands Politi i seneste døgnrapport.

Netop som politiet ankom, så betjentene en ung kvinde, som kom ud fra adressen og de standsede hende.